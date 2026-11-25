MONCLOVA, Coah.- El regreso a casa después de una jornada laboral terminó en una situación de violencia para una mujer de la Zona Centro, quien denunció haber sido agredida por su pareja sentimental, luego de que una discusión escalara hasta dejarle una lesión en el rostro.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:40 horas de este miércoles, en un domicilio ubicado sobre la calle Garita, donde la afectada solicitó el apoyo de las autoridades y señaló directamente a Juan Rodríguez como su presunto agresor.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con la mujer, quien relató que regresaba de trabajar en un bar cuando su pareja comenzó a insultarla y a lanzar comentarios ofensivos, tachándola de ser una mala mujer.

Según su versión, la discusión subió de tono y el hombre la empujó para después utilizar un fragmento de vidrio con el que le provocó una herida en el rostro.

Los oficiales intervinieron y aseguraron al señalado, quien negó haber cometido alguna agresión. De acuerdo con lo informado, incluso intentó desacreditar a la mujer al afirmar que tenía problemas mentales.

Sin embargo, ante el señalamiento directo de la afectada, los policías procedieron con la detención de Juan Rodríguez, quien fue trasladado a la Comandancia Municipal por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar y lo que resulte.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a la mujer y confirmaron que presentaba una lesión superficial en el rostro, por lo que recibió atención prehospitalaria.

Posteriormente, el detenido quedó a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, instancia que dará seguimiento a la denuncia y determinará su situación legal.