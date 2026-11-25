MONCLOVA, COAH.- Una camioneta descompuesta que permanecía detenida en lo alto del puente del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Industrial, habría desencadenado un choque por alcance que dejó daños materiales y varios niños con molestias físicas.

El accidente ocurrió cuando Cindy Ramos circulaba en una camioneta Toyota blanca, propiedad de la Casa Hogar Galilea, y al encontrarse con una unidad negra averiada sobre el puente redujo la velocidad para evitarla.

Sin embargo, detrás de ella avanzaba un Volkswagen Vento gris, conducido por Jovita Zamora, quien presuntamente no advirtió a tiempo que la Toyota había disminuido la marcha y terminó impactándola por la parte posterior. Por fortuna, la camioneta de la casa hogar no era tripulada por menores.

En el Volkswagen Vento viajaban varios niños como acompañantes, quienes tras el accidente manifestaron molestias físicas, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas acudieron al sitio y valoraron a los menores para descartar lesiones de consideración. Por fortuna, ninguno presentó heridas que pusieran en riesgo su vida.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también tomaron conocimiento del percance, realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para determinar las responsabilidades.

Finalmente, ambas conductoras fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.