Accidente en Monclova: Chevrolet Onix y camioneta Mazda colisionan

MONCLOVA, Coah. - A pocos metros de llegar a su domicilio, un trabajador terminó involucrado en un accidente la noche de ayer, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de la calle Moca.

El percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas y participaron un Chevrolet Onix gris y una camioneta Mazda blanca, con placas del estado de Tamaulipas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambas unidades circulaban por el mismo sector cuando se registró la colisión. La versión inicial señaló que el conductor de la camioneta presuntamente no conservó la distancia necesaria y no logró detenerse a tiempo.

El Chevrolet Onix resultó con daños materiales de consideración; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

El conductor del automóvil explicó a los oficiales que acababa de concluir su jornada laboral y se dirigía a su vivienda, ubicada en la colonia Petrolera. Se encontraba prácticamente al final de su recorrido cuando ocurrió el choque.

Tras el impacto, los involucrados permanecieron en el lugar mientras elementos municipales tomaban conocimiento de los hechos y recababan las versiones de los conductores.

Los agentes realizaron una inspección de la zona y documentaron la posición en que quedaron los vehículos, con el objetivo de reunir elementos para establecer cómo ocurrió el accidente.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, mientras se integraba el reporte del percance. Será mediante el peritaje como se determine la mecánica precisa del choque y, en su caso, cuál de los conductores incurrió en alguna infracción al reglamento de vialidad y deberá responder por los daños ocasionados.