Madre interviene para salvar a su hijo en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una madre logró intervenir a tiempo para poner a salvo a su hijo de 17 años, luego de que el adolescente presuntamente intentara atentar contra su vida dentro del domicilio familiar, en la colonia Del Río.

El incidente fue reportado alrededor de las 21:38 horas del jueves, en el cruce de las calles Membrillo y Nísperos, cerca de la Plaza Membrillo, donde la mujer solicitó auxilio a través del sistema de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con María Campos Gaytán, de 43 años, madre del adolescente identificado como Lester Osiel, de 17 años.

La mujer explicó a los oficiales que había conseguido intervenir oportunamente y poner a salvo a su hijo. Sin embargo, después del incidente, el joven salió de la vivienda y corrió hacia el sector donde se localiza el antiguo gimnasio Miguel "Keniano" Galván Martínez, actualmente fuera de operación.

La salida del adolescente generó una segunda alerta, debido a que sus familiares desconocían su paradero y existía preocupación por su integridad.

Los policías desplegaron recorridos por distintas calles de la colonia Del Río y revisaron zonas solitarias y puntos cercanos al inmueble hacia donde había sido visto dirigirse.

Durante varios minutos, los oficiales mantuvieron la búsqueda sin localizarlo inicialmente, por lo que ampliaron los recorridos y reforzaron la vigilancia en el sector.

La movilización mantuvo en alerta a familiares y vecinos, mientras los agentes concentraban sus esfuerzos en ubicar al adolescente y ponerlo nuevamente a salvo.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades correspondientes.