Condenan a mujer por falsear acusación

Nancy Aracely "N" fue sentenciada a seis años y tres meses de prisión por proporcionar información falsa ante la autoridad.

MONCLOVA, COAH.- Nancy Aracely "N" fue sentenciada a seis años y tres meses de prisión luego de que un tribunal determinara su responsabilidad penal por proporcionar información falsa ante la autoridad, dentro de un procedimiento que derivó en la privación de la libertad de su expareja.

El caso tuvo como consecuencia que Noé, expareja de la ahora sentenciada, permaneciera aproximadamente 10 meses recluido mientras avanzaban las investigaciones y el procedimiento judicial originado por los señalamientos en su contra.

Conforme a los reportes del proceso, durante el desarrollo del caso surgieron elementos que pusieron en duda la versión presentada inicialmente. Posteriormente, la autoridad estableció que parte de los elementos utilizados para sustentar la acusación habían sido fabricados.

A partir de esos hechos se inició un procedimiento penal contra Nancy "N" por proporcionar información falsa ante la autoridad.

Consecuencias de la falsa acusación

La resolución fue emitida por la jueza penal Karla de Ávila, quien determinó la responsabilidad penal de la mujer y estableció una pena de seis años y tres meses de prisión.

Además de la condena, el fallo contempló una multa de 136 mil 106 pesos con 88 centavos, así como una reparación económica del daño cercana al medio millón de pesos, de acuerdo con los reportes del caso.

Durante los aproximadamente 10 meses que permaneció privado de la libertad, Noé perdió su empleo, tuvo que desprenderse de algunos bienes para cubrir gastos relacionados con su defensa y permaneció separado de su hijo.

Los reportes del proceso señalaron que el conflicto también estuvo relacionado con una disputa por la custodia del menor que ambos tienen en común.

La resolución judicial estableció que los señalamientos que dieron origen al procedimiento no se sostuvieron y que Nancy "N" incurrió en declaraciones falsas ante la autoridad.

Sentencia y condena

Tras dictarse la sentencia, la mujer fue trasladada al Centro Penitenciario Femenil de la Ciudad de San Pedro, en San Pedro de las Colonias, donde deberá cumplir la condena impuesta.

El caso concluyó con una sentencia de prisión, multa y reparación económica, al determinarse la responsabilidad penal de Nancy Aracely "N" por los hechos acreditados durante el procedimiento judicial.