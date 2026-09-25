Vinculan a Edwin N por homicidio calificado

FRONTERA, COAH.- Edwin N. fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, con ventaja, alevosía y brutalidad, en agravio de Francisco Zapata Nájera, quien falleció el 18 de septiembre.

Durante la audiencia, realizada ayer a las 16:00 horas en la Sala 2 del Centro de Justicia Penal de Frontera, el juez determinó imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Centro Penitenciario de Saltillo.

El plazo establecido para la investigación complementaria será de dos meses y concluirá el próximo 26 de noviembre.

Testimonios de la defensa

La defensa de Edwin N. solicitó que se modificara la clasificación jurídica del delito para que fuera considerado como un hecho culposo y no doloso. Para sustentar su planteamiento, presentó los testimonios de Javier Eduardo Garnica, su pareja Lizeth García Flores y del propio imputado.

De acuerdo con la versión presentada por Javier Eduardo Garnica, el 30 de agosto se encontraba realizando un convivio en su domicilio, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, cuando recibió una llamada de Aarón Nájera, quien insistió en acudir a la reunión acompañado de otras personas.

Según su testimonio, al llegar al domicilio, Aarón habría tenido una actitud agresiva y lo habría insultado. Posteriormente, Edwin salió del lugar acompañado de su esposa para buscar comida.

Javier declaró que durante su ausencia él fue golpeado y recibió un botellazo en la cabeza por parte de Aarón y otros acompañantes, quienes posteriormente se retiraron.

Lizeth García Flores, pareja de Edwin, declaró que regresaron aproximadamente a las 2:20 horas y encontraron a Javier golpeado y ensangrentado, por lo que intentaron auxiliarlo.

Ambos testimonios señalaron además que Javier comenzó a recibir llamadas amenazantes de números desconocidos, situación por la que decidieron trasladarse posteriormente hacia la colonia Guerrero, en las inmediaciones de la avenida Sur y calle 13.

La defensa sostuvo que, al circular por el sector, Edwin observó a varias personas y perdió el control del vehículo cuando intentó maniobrar para evitar la concentración de personas. De acuerdo con esta versión, el imputado sintió un golpe y un bordo, pero desconocía que había atropellado a Francisco.

El propio Edwin N. rindió declaración durante la audiencia y corroboró, en términos generales, la versión presentada por los testigos de la defensa.

Señaló que alrededor de las 3:45 horas acudieron a la colonia Guerrero para intentar resolver el conflicto y que, al subir una loma y posteriormente tomar la calle 13, observó a varias personas, se puso nervioso y realizó una maniobra hacia la izquierda.

El imputado afirmó que sintió que el vehículo golpeó algo y que posteriormente pasó un bordo de manera brusca, pero aseguró que en ese momento desconocía que se trataba de Francisco y que se retiró del lugar porque temía que él y sus acompañantes fueran agredidos.

Sin embargo, el juez determinó que los elementos presentados por la defensa no eran suficientes para modificar la clasificación del delito.

Entre las pruebas presentadas estuvo un video que, de acuerdo con la defensa, permitiría observar la presencia de varias personas en el lugar y la maniobra realizada por Edwin. El juez consideró que dicho material no era suficiente para sustentar la reclasificación solicitada.

Resultados de la necropsia

Durante la audiencia también se expusieron los resultados de la necropsia, en los que se estableció que Francisco Zapata Nájera falleció a consecuencia de una contusión pulmonar derivada de un golpe fuerte y un trauma cerrado de tórax.

También presentó lesiones en cadera y abdomen, con afectaciones principalmente en los pulmones y el bazo.

Con estos elementos, el juez resolvió vincular a proceso a Edwin N. por homicidio calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía y brutalidad, además de imponerle prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Francisco Zapata Nájera falleció el 18 de septiembre, hecho por el cual se inició el proceso penal que ahora continuará con la etapa de investigación complementaria.