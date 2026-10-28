Dos menores resultan heridas en accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Dos adolescentes de 16 años resultaron con molestias físicas luego de que el Chevrolet Sonic en el que viajaban fuera impactado por alcance por un Nissan Versa en calles de la colonia Anáhuac.

El accidente ocurrió sobre la calle Cuauhtémoc, en dirección al norte, a la altura del cruce con Huémac, donde ambos vehículos circulaban cuando se produjo la colisión.

De acuerdo con el croquis elaborado por elementos de Control de Accidentes, la conductora del Nissan no logró evitar el impacto contra la parte trasera del Chevrolet Sonic.

En este último vehículo viajaba una mujer acompañada de Mia y Ximena Renata, ambas de 16 años, así como de Danna Marlene, de 11.

Tras el choque, dos de las menores manifestaron molestias físicas, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para valorar su estado de salud y descartar lesiones de consideración.

Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas acudieron al sitio y brindaron atención a las afectadas. Según la información disponible, las molestias reportadas no eran de gravedad.

El Nissan Versa quedó involucrado en las diligencias realizadas por las autoridades para esclarecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron las actuaciones pertinentes y elaboraron el croquis para establecer la mecánica de la colisión.

Asimismo, las autoridades buscaron que ambas conductoras llegaran a un acuerdo para cubrir los daños materiales ocasionados a las unidades.

El accidente dejó daños en los vehículos y motivó la intervención de los servicios de emergencia, sin que se reportaran lesiones de gravedad entre las menores atendidas.