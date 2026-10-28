Delincuente asalta tienda de conveniencia en Monclova: Escapa con dinero

MONCLOVA, Coah.- Armado con un objeto punzocortante, un sujeto asaltó una tienda de conveniencia durante la madrugada de ayer en la colonia El Río, donde obtuvo más de 200 pesos en efectivo y diversa mercancía antes de escapar.

Hasta el momento, no ha sido localizado.

El robo ocurrió alrededor de las 04:30 horas en el establecimiento ubicado en la calle Mísperos, en el cruce con privada Dátiles, donde el individuo ingresó aparentemente con la intención de realizar una compra.

Sin embargo, una vez dentro del negocio, sacó un arma blanca y amenazó a los trabajadores para obligarlos a entregar el dinero disponible en la caja registradora.

Ante el riesgo de resultar lesionados, los empleados accedieron a las exigencias del asaltante, quien tomó el efectivo y varios productos antes de salir del establecimiento y huir por las calles aledañas.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso vestía un suéter verde, característica que fue proporcionada a las autoridades para facilitar su identificación.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos acudieron al establecimiento y realizaron recorridos de búsqueda en los alrededores; sin embargo, no lograron ubicar al responsable.

Las investigaciones también contemplan la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes, según los primeros informes, mostrarían similitudes entre el individuo y el presunto responsable de otros robos registrados en tiendas de conveniencia del sector oriente de Monclova.

El posible vínculo entre los hechos permanece bajo investigación. Las imágenes podrían aportar información para establecer la identidad del sospechoso y determinar si participó en otros atracos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del individuo. Las indagatorias continúan para esclarecer el robo y localizar al sujeto que utilizó amenazas con un arma blanca para despojar de dinero y mercancía a los trabajadores.