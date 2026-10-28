Policía Municipal de Monclova localiza a niño solo en establecimiento comercial

MONCLOVA, Coah.- Un niño de 11 años que se encontraba solo y desorientado fue localizado durante la madrugada de este miércoles en un establecimiento comercial de la avenida Las Torres, al oriente de Monclova. Al no poder indicar dónde vivía ni cómo regresar con su familia, fue resguardado por la Policía Municipal y posteriormente puesto a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF).

El reporte se recibió alrededor de las 3:20 a.m., luego de que el encargado del negocio El Terco, ubicado junto a una tienda de conveniencia, solicitara apoyo al percatarse de la situación del menor.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con Carlos Rodríguez, quien les informó que el niño había llegado solo al establecimiento y manifestaba desconocer la dirección de su domicilio. El menor tampoco pudo proporcionar datos que permitieran establecer cómo regresar con sus familiares.

Identificado como Omar N, el pequeño quedó bajo resguardo de los agentes municipales, quienes intervinieron para garantizar su seguridad ante la imposibilidad de localizar de inmediato su hogar y contactar a sus familiares.

Posteriormente, los policías lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde el juez calificador en turno tomó conocimiento de los hechos y determinó ponerlo a disposición de la PRONNIF. La dependencia quedó a cargo del caso para realizar las diligencias correspondientes, establecer contacto con los familiares del niño y determinar las circunstancias en las que terminó solo durante las primeras horas del día.

Hasta el momento, no se ha precisado cómo llegó el menor al establecimiento ni cuánto tiempo permaneció ahí antes de que solicitaran ayuda.

Las autoridades deberán dar seguimiento al caso y determinar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y el bienestar del niño.