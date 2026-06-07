Choque de pipa de agua y automóvil en Monclova deja daños materiales

Monclova, Coah.- Un choque por alcance movilizó a las autoridades de vialidad durante la tarde de ayer sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde un conductor que presuntamente circulaba a velocidad inmoderada terminó impactando su vehículo contra una pipa de agua en movimiento.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió cerca de un parque recreativo, cuando un automóvil Dodge Avenger color blanco no logró mantener una distancia segura y se estrelló contra la parte posterior de la pesada unidad que transitaba por la misma arteria.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron detenidos sobre la vialidad, generando la atención de automovilistas que transitaban por el sector. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el levantamiento correspondiente y llevar a cabo el peritaje que permita establecer las circunstancias exactas en que ocurrió la colisión. Durante las diligencias, los oficiales recabaron información de los conductores involucrados y documentaron los daños sufridos por ambas unidades. De manera preliminar, todo apunta a que la falta de precaución y la velocidad habrían sido factores determinantes en el accidente.

Las autoridades de vialidad reiteraron el llamado a los automovilistas para respetar los límites de velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos, con el objetivo de evitar percances que pongan en riesgo la integridad de quienes circulan por las principales avenidas de la ciudad.