Conductor de 72 años provoca choque en la colonia Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia de un conductor de 72 años desató un aparatoso choque en la intersección de la avenida Monterrey y calle Barranquilla, en la colonia Guadalupe, dejando cuantiosos daños materiales pero afortunadamente ningún lesionado.

El responsable del percance fue identificado como Juan Daniel Escobedo Medellín, vecino de la colonia Independencia, quien conducía un Nissan Ichi Van, modelo 1989, color arena. Testigos relataron que el septuagenario no respetó la señal de alto y embistió un Chevrolet Aveo, modelo 2009, color gris, conducido por Víctor Gerardo Terrazas Hernández, de 37 años, vecino de la colonia Borja en Frontera, quien tenía preferencia de paso.

El impacto fue de tal magnitud que el Aveo resultó con daños considerables en su costado, aunque tanto Terrazas Hernández como Escobedo Medellín lograron salir ilesos pero aun así el adulto mayor fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, señalando a Escobedo Medellín como probable responsable del accidente por no respetar su alto obligatorio.

Los vehículos fueron remolcados al corralón, mientras los involucrados acordaban la reparación de los daños materiales.