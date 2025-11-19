Mujer provoca escándalo y termina en celda municipal en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una enajenada mujer terminó dentro de una celda municipal luego de protagonizar un escándalo en calles de la colonia Guadalupe, donde vecinos ya no soportaban su comportamiento y pidieron la intervención de las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:50 de la mañana de ayer, cuando los habitantes de la calle Mérida solicitaron ayuda a los números de emergencia, reportando que una mujer se encontraba gritando, alterando el orden y generando molestias entre quienes transitaban por el sector.

Elementos de la unidad 222 acudieron al llamado y localizaron a Bertha Alicia Luna Briones, de 42 años de edad, quien no proporcionó domicilio y que se encontraba completamente fuera de control. Tras intentar calmarla sin éxito, los oficiales procedieron con su aseguramiento para evitar que la situación escalara.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno dentro de una celda, bajo la falta administrativa de alterar el orden público.