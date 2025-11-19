Monclova: motociclista de 40 años sufre caída en avenida Constitución

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista de 40 años resultó lesionado luego de protagonizar una aparatosa caída mientras circulaba por la avenida Constitución, a la altura de la intersección con la calle El Minero, en la colonia El Pueblo.

El incidente generó la rápida movilización de las autoridades municipales y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios al afectado.

El motociclista, identificado como Francisco Javier Garza Barrientos, quien conducía una motocicleta Vento modelo 2022, de color negro, perdió el control de su unidad por causas aún desconocidas, lo que provocó que cayera violentamente al pavimento.

Afortunadamente, el hombre no presentó lesiones de gravedad, aunque sufrió diversos golpes y raspaduras, lo que requirió atención médica urgente en el lugar.

Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al sitio del accidente y, tras una valoración inicial, brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien fue estabilizado y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho y aseguraron el área para evitar cualquier otra contingencia en la vía.

A pesar de la caída, las autoridades confirmaron que no hubo más vehículos involucrados y que el incidente fue un accidente aislado.