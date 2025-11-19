Transportista causa corte de energía en Monclova tras enganchar cables de alta tensión

MONCLOVA, COAH.- La noche del martes, un imprudente movimiento de un transportista generó un incidente que dejó sin energía eléctrica a varios hogares en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, causando alarma entre los vecinos.

El incidente fue reportado tras la caída de cables de alta tensión, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico y un gran riesgo para los vecinos.

Según los primeros reportes, el conductor identificado como Rodolfo Martínez Mendoza, quien manejaba un camión Hino blanco, intentaba realizar una entrega de paquetería previamente programada.

Al circular por la calle 36 con 11, no midió adecuadamente la altura de su vehículo y enganchó cables eléctricos instalados a lo largo de la vía.

El impacto ocasionó que los cables cayeran, y uno de ellos afectó la mufa de la vivienda marcada con el número 1105, propiedad de Yamilet Pineda Fuentes, quien quedó sin servicio eléctrico de manera inmediata.

El incidente generó una gran preocupación entre los habitantes de la zona, ya que los cables sueltos representaban un peligro latente para los transeúntes y automovilistas.

Lo que agravó la situación fue que, tras el accidente, el conductor del camión no asumió responsabilidad y se retiró del lugar sin brindar ninguna explicación. Los vecinos, molestos por la huida del transportista, solicitaron rápidamente el apoyo de las autoridades.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio y, tras una búsqueda en la zona, lograron ubicar y asegurar al conductor, quien fue detenido para dar inicio al proceso legal correspondiente.

Las autoridades realizaron las diligencias necesarias, documentando los daños materiales ocasionados por el enganchamiento de los cables y asegurando que el responsable cumpliera con las obligaciones legales derivadas del incidente.

Los Bomberos fueron requeridos en el lugar, quienes se encargaron de retirar los cables del medio de la calle para evitar riesgos y solicitaron el apoyo de una cuadrilla de la CFE para que realizaran las reparaciones correspondientes.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el suceso resalta la importancia de la precaución al circular por zonas con infraestructura eléctrica y de asumir responsabilidades en caso de causar daños.