Accidente vehicular en Otilio Montaño genera intervención de autoridades

MONCLOVA, COAH.- La noche de este martes, un imprudente movimiento en reversa generó un choque por alcance en la colonia Otilio Montaño, dejando como saldo daños materiales y una intervención rápida por parte de las autoridades para controlar la situación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando Carlos Chávez Salazar, quien había visitado a su cuñada, emprendió su regreso a casa a bordo de su Nissan Sentra rojo, modelo 1987. Al intentar maniobrar en reversa para salir del espacio donde estaba estacionado, el conductor no verificó adecuadamente su entorno y terminó impactando a otro vehículo.

El coche afectado fue un Chevrolet Aveo color arena, conducido por Luis Jesús Ballesteros Ortegón, quien intentaba estacionarse correctamente en un espacio disponible. La maniobra imprudente de Chávez Salazar causó que ambos vehículos colisionaran, generando preocupación entre los vecinos.

Afortunadamente, el choque no dejó personas lesionadas, pero los conductores implicados solicitaron la intervención de los oficiales de Control de Accidentes para esclarecer la responsabilidad del percance. Los agentes llegaron al lugar y realizaron el peritaje correspondiente, verificando que el conductor del Sentra no observó el tráfico detrás de su vehículo antes de realizar el movimiento en reversa.

Tras evaluar los daños y la situación, las autoridades orientaron a los involucrados sobre los pasos a seguir para resolver el incidente de manera adecuada. Con el apoyo de los oficiales, ambos conductores llegaron a un acuerdo, y la situación fue resuelta sin mayores complicaciones.