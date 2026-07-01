Amaga a vecinos con 'cuchillote'

FRONTERA, COAH.- Un hombre que presuntamente sembró el miedo entre los habitantes de la colonia La Aviación al amenazarlos con un cuchillo terminó tras las rejas durante la madrugada de este miércoles; luego de ser detenido por elementos de la Policía Municipal y consignado ante el Ministerio Público.

El detenido fue identificado como Francisco, de 31 años de edad, vecino del mismo sector, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando comenzó a lanzar amenazas de muerte contra varias personas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando vecinos alarmados solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911 al observar que el sujeto alteraba el orden público mientras blandía un arma blanca.

En respuesta al llamado, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al domicilio señalado, donde localizaron al presunto responsable aún con una actitud agresiva, por lo que procedieron a intervenir para evitar que la situación escalara y alguien resultara lesionado.

Tras someterlo, los oficiales le realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias un cuchillo, mismo que fue asegurado como parte de las evidencias.

Francisco fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se elaboró la documentación correspondiente antes de ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Horas más tarde, el hombre fue consignado ante el Ministerio Público por el presunto delito de portación de arma prohibida, instancia que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.