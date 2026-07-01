Bomberos de Monclova controlan incendio en terreno baldío

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado la tarde del miércoles en un predio baldío de la colonia Independencia movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova y personal de Protección Civil, luego de que vecinos reportaran una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

La emergencia ocurrió sobre la calle Guerrero, donde los cuerpos de auxilio localizaron el fuego dentro de un terreno baldío. Las llamas consumían neumáticos y una considerable cantidad de basura acumulada, lo que provocó una intensa emisión de humo y generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Ante el riesgo de propagación, los bomberos desplegaron maniobras de combate utilizando equipo especializado para sofocar el incendio y enfriar la superficie afectada. Después de varios minutos de trabajo continuo, lograron controlar por completo el siniestro.

Una vez extinguidas las llamas, personal de Protección Civil realizó una inspección en el área para descartar nuevos puntos de ignición y confirmar que el riesgo había sido eliminado.

Las autoridades informaron que durante la intervención no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas o inmuebles cercanos. Las afectaciones quedaron limitadas al terreno donde se encontraban acumulados los desechos y los neumáticos.

Al concluir las labores, las corporaciones exhortaron a la población a evitar la acumulación de basura y llantas en predios baldíos, ya que estos materiales incrementan el riesgo de incendios y representan un peligro para la seguridad de los habitantes.