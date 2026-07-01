Llega borracho, rompe puerta y hiere a mujer con vidrio

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada durante un violento altercado familiar registrado la medianoche de este martes en la colonia José de las Fuentes, luego que su pareja sentimental presuntamente intentara ingresar por la fuerza al domicilio y provocara que un vidrio roto le causara una herida en una pierna.

La afectada fue identificada como Milagros Ramírez García, de 40 años, quien explicó a las autoridades que se encontraba dentro de su vivienda, ubicada sobre la calle Hidalgo, cuando su pareja llegó presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas y con una actitud agresiva.

Al notar el estado en el que se encontraba el hombre, decidió impedirle el acceso cerrando la puerta de la vivienda. Sin embargo, el sujeto comenzó a patearla en repetidas ocasiones con la intención de entrar por la fuerza, causando daños en el acceso principal.

Durante la agresión, uno de los cristales de la puerta se hizo añicos y un fragmento salió proyectado, impactando a Milagros en la rodilla izquierda y provocándole una herida cortante.

Vecinos que escucharon los gritos y el escándalo solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la mujer, limpiaron y vendaron la lesión, determinando que la herida no ponía en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, los oficiales recabaron la versión de la afectada e implementaron un recorrido de búsqueda en los alrededores para localizar al presunto agresor. No obstante, el hombre ya había escapado antes de la llegada de las autoridades.

Finalmente, los policías orientaron a Milagros Ramírez García para que acudiera ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones y se determine la responsabilidad del presunto agresor.