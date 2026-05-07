Vecinos lo salvan de las garras de la muerte

MONCLOVA, COAH.– La rápida intervención de vecinos y cuerpos de rescate evitó que una tragedia se consumara la noche de ayer en la colonia Tierra y Libertad, donde un hombre de 45 años presuntamente intentó quitarse la vida en medio de una fuerte crisis emocional.

¿Cómo ocurrió el intento de suicidio?

Los hechos generaron una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron de inmediato tras recibir el reporte de una persona en riesgo en el cruce de la calle Nueva y calle 26.

De acuerdo con los primeros informes, fueron habitantes del sector quienes se percataron de la delicada situación y actuaron rápidamente para auxiliar a Edgar Iván Pizarro González, evitando que lograra su cometido mientras solicitaban apoyo a los números de emergencia.

Acciones de la Cruz Roja Mexicana

Socorristas de la Benemérita Institución arribaron al lugar minutos antes de las 21:00 horas y encontraron al hombre aún con signos vitales, por lo que de inmediato comenzaron a brindarle maniobras de auxilio y estabilización.

Tras varios minutos de atención prehospitalaria, Edgar Iván fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica y atención especializada.

Reacciones de la comunidad y familiares

De manera extraoficial trascendió que el hombre habría utilizado una soga en el intento; sin embargo, la oportuna reacción de los vecinos resultó fundamental para impedir una tragedia que conmocionó a los habitantes. Familiares señalaron estar sorprendidos por lo ocurrido, ya que aseguraron que Edgar Iván no enfrentaba problemas económicos ni conflictos sentimentales, además de que actualmente no tenía pareja y llevaba varios años divorciado.

Elementos municipales permanecieron en el sitio tomando conocimiento de lo sucedido y dialogando con los familiares, mientras vecinos lamentaban el difícil momento emocional que atravesaba el hombre.