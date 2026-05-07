Se mete al río...con todo y auto

MONCLOVA, COAH.– Una aparatosa salida de camino movilizó a las autoridades municipales durante la madrugada de ayer, luego de que un joven conductor terminara dentro del lecho del río Monclova tras perder el control de su automóvil cuando circulaba sobre la avenida Constitución.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, a la altura del puente Calicanto, donde Jorge N, de apenas 18 años de edad, conducía un Nissan Platina color negro con dirección hacia el sector norte de la ciudad.

Según relató el propio conductor a las autoridades, todo ocurrió cuando otro automóvil que circulaba delante de él realizó una maniobra repentina y le cerró el paso, obligándolo a reaccionar de manera inmediata para evitar un choque.

En un intento desesperado por esquivar al vehículo, el joven frenó bruscamente y giró el volante; sin embargo, la velocidad con la que se desplazaba terminó jugándole en contra. El automóvil derrapó, se proyectó contra el cordón de concreto y posteriormente salió disparado fuera de la carpeta asfáltica.

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Acciones de la autoridad

La unidad terminó descendiendo varios metros hasta quedar atrapada en el lecho del río Monclova, provocando momentos de tensión entre automovilistas que presenciaron el accidente y reportaron lo sucedido al Sistema Estatal de Emergencias.

Afortunadamente, el cauce del río presentaba bajo nivel de agua, situación que evitó una tragedia mayor. Pese a la magnitud del percance y a los daños con los que quedó el vehículo, el conductor logró salir por su propio pie y resultó prácticamente ileso.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar las maniobras para retirar el automóvil mediante el apoyo de una grúa para sacarlo del río.