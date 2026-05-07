En el Madero invade carril y causa choque

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este jueves sobre el bulevar Francisco I. Madero dejó cuantiosos daños materiales y caos vehicular, luego que el conductor de un automóvil compacto invadió el carril de circulación de una camioneta a la altura de la colonia Nueva Rosita.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Aquiles Serdán, donde Saulo Benítez conducía un Nissan March color gris cuando, presuntamente por una maniobra imprudente, terminó atravesándose en la trayectoria de una camioneta Chevrolet Silverado negra manejada por Manuel Ortiz.

El impacto fue inevitable y dejó ambas unidades con daños visibles, además de provocar que quedaran atravesadas sobre los carriles de circulación, generando congestionamiento sobre el bulevar.

Automovilistas que presenciaron el choque solicitaron el apoyo de las autoridades, arribando minutos después oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando todo únicamente en daños materiales y el susto para los conductores involucrados.

El accidente y sus consecuencias

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados en el accidente.