Cobrador de tienda resulta lesionado en accidente de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía un recorrido más de trabajo terminó en un accidente para un cobrador de una tienda departamental, quien resultó lesionado la tarde de este sábado luego de derrapar su motocicleta al intentar esquivar una camioneta que invadió su carril en la colonia Picasso.

El percance se registró en el cruce de las calles Monte Carlo y Cárdenas, donde Jesús Guadalupe Arreguín González, de 32 años, circulaba a bordo de su motocicleta Italika cuando de manera repentina una camioneta Dodge Ram se atravesó en su camino.

Para evitar un impacto directo, el motociclista realizó una maniobra brusca que terminó por sacarlo del equilibrio, provocando que derrapara varios metros sobre el pavimento y terminara con diversos golpes y escoriaciones.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien, aunque lastimado, se reportó fuera de peligro. Fue atendido en el sitio, ya que las lesiones no ameritaron traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes dialogaron con el conductor de la camioneta, quien no presentó daños en su unidad debido a que el motociclista cayó sin llegar a impactarla.

Debido a esto, el percance quedó en un incidente menor sin intervención formal por parte de las autoridades.

Finalmente, ambas partes se retiraron del lugar por sus propios medios, mientras el cobrador recogía su motocicleta afectada y continuaba con su jornada interrumpida por el susto y los golpes.