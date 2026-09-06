Accidente en Monclova: choque entre vehículos genera zafarrancho

MONCLOVA, Coah. - Lo que comenzó como un accidente vial terminó en un tremendo zafarrancho al oriente de Monclova, luego de que los involucrados intercambiaran empujones y estuvieran a punto de llegar a los golpes.

El percance ocurrió la tarde de este sábado sobre el bulevar San José, a escasos metros del cruce con la calle Principal, donde colisionaron una Dodge Journey blanca y un Mitsubishi Mirage del mismo color.

De acuerdo con testigos, el conductor de la Journey, un hombre de edad avanzada, habría invadido la trayectoria del Mirage, provocando el impacto entre ambas unidades.

La situación se complicó después del choque, pues presuntamente el conductor de la Journey intentó retirarse del lugar. El afectado lo siguió y finalmente consiguió que detuviera su marcha para que respondiera por los daños.

Al encontrarse nuevamente ambos conductores, comenzaron los reclamos y posteriormente los empujones, situación que llamó la atención de quienes se encontraban en el sector y que decidieron solicitar la intervención de las autoridades antes de que el conflicto pasara a mayores.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio y encontraron a los involucrados, entre ellos al conductor de la Journey, su hija y el operador del Mitsubishi Mirage.

Los oficiales tomaron el control de la situación y trasladaron a las partes a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.

En caso de no alcanzar un convenio, las autoridades indicaron que el accidente sería turnado al Ministerio Público para que se determinara lo correspondiente.