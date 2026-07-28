Accidente en Monclova: choque entre dos vehículos deja daños materiales

MONCLOVA COAH.- Un accidente vial que dejó únicamente daños materiales se registró la tarde del martes en el cruce de los bulevares Benito Juárez y Tecnológico, donde los conductores de dos vehículos involucrados aseguraron haber circulado con preferencia de paso.

En el percance participaron un automóvil Nissan Versa, color blanco, y un Mazda, color guindo. Tras la colisión, ambos conductores señalaron a las autoridades que transitaban con la luz o la vía libre al momento del impacto, por lo que ninguno aceptó responsabilidad en el hecho.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente con el fin de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades conforme al Reglamento de Tránsito.

El incidente provocó momentáneas afectaciones a la circulación mientras los oficiales efectuaban las diligencias y retiraban los vehículos involucrados.

Las autoridades informaron que el percance no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades.