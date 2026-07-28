Detienen a ladrón en Frontera: Abraham N capturado por robo

FRONTERA, COAH. – La rápida intervención de elementos de la Policía Municipal permitió la captura de un presunto ladrón señalado de ingresar a una vivienda de la colonia Morelos para robarse una bicicleta, mientras que su dueño también fue detenido por presuntamente golpear al presunto tras reconocerlo en la calle.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 05:00 de la madrugada un hombre ingresó al domicilio ubicado en la Privada San Luis número 125, propiedad de Judith Flores, de donde sustrajo una bicicleta color rosa con una canasta en la parte delantera.

Horas más tarde, cerca de las 10:50 horas, vecinos detectaron al presunto responsable en el cruce de las calles Cuatro Ciénegas y Morelos, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades. Elementos preventivos acudieron al sitio y realizaron la detención de Abraham ´N´, señalado como el presunto responsable del robo.

Durante la intervención también fue asegurado Orlando Javier Garza Flores, quien presuntamente agredió físicamente a Abraham ´N´, causándole hematomas en la parte occipital del lado izquierdo de la cabeza.

Paramédicos de Cruz Ámbar valoraron al lesionado y recomendaron su traslado a un hospital; sin embargo, se negó a recibir atención médica.

Finalmente, ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública y posteriormente consignados ante el Ministerio Público. Abraham ´N´ enfrentará una investigación por el presunto delito de robo, mientras que Orlando Javier Garza Flores fue puesto a disposición de la autoridad por el delito de lesiones en agravio del presunto ladrón.