Cruz Roja Mexicana salva a mujer tras crisis emocional en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La rápida intervención de familiares y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana permitió salvar la vida de una mujer de 55 años que sufrió una severa crisis emocional la noche del lunes en un domicilio de la colonia Del Río, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Melones, donde la mujer fue localizada por sus familiares luego de presentar una emergencia médica relacionada con la ingesta de diversos medicamentos. Al percatarse de la situación, solicitaron de inmediato el apoyo del sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio y brindaron atención prehospitalaria a la mujer, logrando estabilizarla antes de trasladarla de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo el cuidado de especialistas, quienes le practicarían el tratamiento médico correspondiente.

Tras el ingreso de la paciente al hospital, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron notificados del caso y acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades destacaron que la pronta reacción de los familiares y la atención oportuna de los cuerpos de emergencia fueron determinantes para evitar un desenlace fatal.