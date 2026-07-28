Accidente en carretera Monclova-Sabinas deja a mujer herida

MONCLOVA, COAH.– Una mujer originaria de Monclova resultó lesionada tras sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas, a la altura del municipio de Escobedo, movilizando a corporaciones de auxilio y seguridad.

El accidente se registró alrededor de las 12:55 horas del martes, entre Estación Hermanas y el entronque a Progreso, cuando la conductora de una camioneta Chevrolet Sonora gris, con placas de Coahuila, perdió el control del volante por causas que serán determinadas por las autoridades.

La unidad salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas hasta terminar entre la maleza, donde la vegetación amortiguó el fuerte impacto y evitó consecuencias mayores para la conductora.

Paramédicos de Protección Civil de Escobedo acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria a la mujer, identificada como Guadalupe Ibáñez Ortega, quien fue localizada consciente y con lesiones que, afortunadamente, no ponían en riesgo su vida.

Tras ser estabilizada, la lesionada fue trasladada a un hospital de Monclova para una valoración médica más completa.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente, mientras una grúa retiró la camioneta siniestrada y la trasladó a un corralón.