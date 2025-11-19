Camioneta Ford Transit se pasa el alto y provoca choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque registrado la tarde de ayer en el cruce de la avenida España y bulevar San José, en el sector oriente de la ciudad, dejó únicamente daños materiales, luego que un conductor impactó su vehículo contra un automóvil que circulaba correctamente por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta Ford Transit, modelo 2016, color blanco y sin placas, que era conducida por Sergio Gómez Sánchez, de 45 años, vecino de la colonia 20 de Noviembre, se pasó el alto. Testigos señalaron que el hombre manejaba a exceso de velocidad y no respetó la preferencia de paso, atravesándose de manera abrupta frente al otro vehículo involucrado.

El automóvil afectado fue un Honda City, modelo 2022, color gris, propiedad de Jesús Chávez Vargas, de 57 años, habitante del Fraccionamiento Monclova. El conductor avanzaba de forma normal por la calle España cuando, sin previo aviso, la Ford Transit se proyectó a su paso, provocando el fuerte impacto en plena intersección.

La colisión dejó daños visibles en la parte frontal del Honda y en el costado derecho de la camioneta, los cuales mantuvieron ambas unidades varadas en la vía pública. Esto generó una breve afectación al tráfico vehicular en una de las arterias más transitadas del sector oriente, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron rápidamente para tomar conocimiento del incidente y realizar el peritaje correspondiente. De manera preliminar, las autoridades señalaron que la falta de precaución y el manejo temerario de Gómez Sánchez fueron factores determinantes para que se registrara el percance.