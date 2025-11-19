Motociclista repartidor sufre accidente en Monclova: ya van siete

MONCLOVA, COAH.- La falta de respeto entre automovilistas y motociclistas volvió a pasar factura la noche de ayer, cuando un joven repartidor de comida rápida terminó en el pavimento del bulevar Harold R. Pape... por séptima ocasión.

El incidente se registró a la altura del cruce con la calle Nuevo León, donde un conductor le cerró el paso sin la menor consideración.

El motociclista fue identificado como Ángel Martínez, de 18 años, vecino de la Privada 4 en la colonia Otilio Montaño. El joven circulaba sobre el bulevar a bordo de una motocicleta Vento modelo 2018 cuando, de manera repentina, un automóvil invadió su carril obligándolo a maniobrar bruscamente. La carpeta asfáltica mojada por la lluvia no ayudó, provocando que perdiera el control y terminara derrapando hasta quedar en la orilla del bulevar.

Testigos del percance no dudaron en solicitar apoyo de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para valorar al repartidor, verificando que, pese a lo aparatoso de la caída, no presentaba lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también hicieron acto de presencia para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, aunque el vehículo que le habría cerrado el paso no permaneció en el lugar.

La reiterada caída del joven, quien asegura haber sufrido ya siete percances similares mientras realiza su trabajo, vuelve a encender las alarmas sobre la falta de cultura vial en la ciudad.