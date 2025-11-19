Choque entre vehículos genera daños materiales en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La noche de ayer, un percance vial ocurrido en la intersección de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Juan Tovar, en la colonia Leandro Valle, provocó daños materiales en dos vehículos, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El choque involucró a una Honda CR-V, modelo 2021, color azul, conducida por Ana Laura Ramírez Cantú, de 47 años, vecina del bulevar Lázaro Cárdenas, y a una Renault Koleos, modelo 2018, color blanco, manejada por Rosalinda Rodríguez Hartz, de 44 años, habitante del Fraccionamiento Jardines de Montessori.

Según testigos, la colisión ocurrió cuando la conductora de la camioneta azul no logró frenar a tiempo, la fuerza del impacto afectó principalmente la carrocería de ambas unidades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Tras confirmar que ninguna de las conductoras resultó lesionada, se procedió a que esperaran a sus aseguradoras para iniciar los trámites de reparación.

Aunque el percance fue menor, el incidente generó una breve congestión vehicular en la transitada zona.