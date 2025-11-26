Movilización de autoridades tras choque en Monclova entre dos vehículos

MONCLOVA, COAH.– Un choque por alcance, aunque de consecuencias mínimas, provocó la movilización de las autoridades municipales la mañana de ayer sobre el bulevar Benito Juárez, en el cruce con el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió cuando una Mazda CX-9 modelo 2013, color blanco, conducida por Amelia Maricela Villarreal Valdez, circulaba con normalidad por la arteria principal. Detrás de ella avanzaba una KIA Seltos modelo 2024, color negra, manejada por Esteban Herminio Gutiérrez Oviedo, cuyo conductor no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactándose levemente contra la parte trasera de la Mazda.

A pesar de que el golpe no ocasionó daños mayores, ambos conductores reportaron el incidente para evitar malentendidos, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento y llevar a cabo el peritaje correspondiente.

Los oficiales confirmaron que únicamente se registraron daños materiales menores, y tras el intercambio de información entre las partes, la situación fue resuelta sin contratiempos. El flujo vehicular no se vio afectado, aunque algunos automovilistas redujeron su velocidad al observar las unidades detenidas a un costado de la vialidad.