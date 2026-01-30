Accidente en Monclova: choque entre dos vehículos deja lesionados

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vehicular movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades la noche de ayer al peligroso cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Bogotá, en la colonia Guadalupe, donde dos automóviles colisionaron violentamente, dejando como saldo personas con lesiones menores y cuantiosos daños materiales.

El percance involucró a un automóvil Suzuki color gris y un Chevrolet Spark, los cuales, tras el impacto, quedaron atravesados en plena vialidad, obstruyendo parcialmente la circulación y provocando alarma entre vecinos y automovilistas que presenciaron el choque.

Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas (GRUM) acudieron de inmediato al sitio para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de ambas unidades. Luego de la valoración, se informó que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, quedando únicamente bajo observación en el lugar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Será el dictamen técnico el que determine al presunto responsable del percance.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para continuar con el procedimiento legal correspondiente.