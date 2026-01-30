Detienen a José Luis en Monclova por alterar el orden público

MONCLOVA, COAH.—Un hombre que se desempeñaba como limpiaparabrisas fue asegurado por elementos de Seguridad Pública luego de ser señalado por alterar el orden público en uno de los cruceros con mayor carga vehicular de la ciudad.

Los hechos se registraron en la intersección del bulevar Harold R. Pape y bulevar Benito Juárez, donde automovilistas reportaron a un sujeto que causaba molestias mientras ofrecía el servicio de limpieza de cristales, aprovechando la detención del tráfico por la luz roja del semáforo.

De acuerdo con el informe oficial, la conducta del individuo generó inconformidad entre varios conductores, por lo que se solicitó la intervención de la Policía Municipal.

Al atender el reporte, una unidad preventiva acudió al sitio y ubicó al hombre, quien fue abordado para controlar la situación. Tras la revisión del caso, fue asegurado por una falta administrativa relacionada con la alteración del orden público.

El detenido dijo llamarse José Luis, sin que se proporcionaran mayores datos en ese momento. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, autoridad que determinará la sanción correspondiente.