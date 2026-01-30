Accidente vehicular en Monclova: joven universitaria involucrada

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial registrado la tarde del viernes provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales en uno de los cruces con mayor carga vehicular de la ciudad, en la intersección del bulevar Francisco I. Madero y la avenida Acereros.

El percance se registró minutos antes de las 16:50 horas, cuando una joven universitaria que se dirigía a clases fue sorprendida por otro vehículo que se atravesó repentinamente en su trayecto, originándose una fuerte colisión que generó alarma entre automovilistas y peatones de la zona.

Tras el impacto, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas (GRUM) arribaron de inmediato para valorar a los ocupantes de ambas unidades. A pesar de lo aparatoso del choque, ninguno de los involucrados presentó lesiones que requirieran traslado a un hospital.

La conductora fue identificada como Yamilet, de 19 años de edad, quien explicó a las autoridades que había salido de su domicilio en la colonia Bellavista, en Ciudad Frontera, con destino a la universidad UANE, donde cursa sus estudios.

La joven circulaba a bordo de un Nissan Sentra color negro sobre el bulevar Madero cuando, a la altura de la zona comercial de Cosco, un Honda Civic color blanco se atravesó en su camino, provocando el impacto.

El segundo vehículo era conducido por Sebastián, quien viajaba acompañado de su esposa y su hijo de aproximadamente un año de edad. El menor se encontraba debidamente asegurado en un portabebé en el asiento trasero, lo que evitó consecuencias mayores.

De acuerdo con la versión del conductor, cruzó el semáforo cuando la luz se encontraba en ámbar y tuvo que frenar de manera repentina al salirle una camioneta, situación que derivó en el choque con el automóvil de la universitaria.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para abanderar la zona, agilizar la circulación y realizar el peritaje correspondiente. Tras recabar testimonios y analizar la mecánica del accidente, la presunta responsabilidad fue atribuida al conductor del Honda Civic.