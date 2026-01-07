Choque en bulevar San José: taxi y Honda colisionan, Mujer lesionada

MONCLOVA, COAH.– La falta de precaución al volante provocó un choque por alcance al mediodía de este miércoles sobre el bulevar San José, a la altura del cruce con la avenida Oriente, donde una mujer de la tercera edad resultó con lesiones leves y cuantiosos daños materiales quedaron en las unidades involucradas.

El accidente se registró sobre el bulevar San José, al oriente de Monclova. De acuerdo con las autoridades, un automóvil Honda color rojo, conducido por Leonardo, de 18 años de edad, comenzó a disminuir la velocidad pese a circular en un carril con vía libre al llegar a los semáforos del cruce con la avenida Oriente.

Detrás de la unidad se desplazaba un taxi Nissan Tsuru color blanco, cuyo operador, identificado como Jaime, no guardó la distancia reglamentaria ni redujo la velocidad a tiempo, impactándose de lleno contra la parte posterior del Honda.

La fuerza del golpe provocó severos daños en la parte frontal del vehículo de alquiler, mientras que el auto particular presentó afectaciones visibles en la parte trasera.

A consecuencia del choque, resultó lesionada Dora Elia Rodríguez, de 74 años de edad, vecina de la colonia Hipódromo y abuela del joven conductor del Honda, quien viajaba como acompañante. La mujer presentó molestias físicas tras el impacto, por lo que fue valorada en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, al no presentar lesiones de gravedad.

El choque generó afectaciones momentáneas a la circulación, provocando tráfico lento en el sector durante varios minutos, hasta que las autoridades lograron restablecer el flujo vehicular al retirar el Honda por medio de una grúa mientras que el trabajador del volante fue llevado a la Comandancia Municipal, donde por medio del ajustador de su unidad llegaría a un arreglo con la parte afectada.