Choque por alcance en Monclova: daños materiales en bulevar Benito Juárez

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance ocurrió la mañana de este martes sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura del cruce con el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Guadalupe, dejando como saldo solo daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

El accidente fue provocado por la conductora de una Toyota Sienna modelo 2025, identificada como Martha María Arce García, de 36 años, quien circulaba con dirección hacia el poniente. De acuerdo con el informe de las autoridades, la conductora no logró frenar a tiempo al llegar al semáforo del bulevar Pape y colisionó por alcance contra un JAC Sei 2 modelo 2020, conducido por Nayeli Martínez Salgado, de 34 años, quien transitaba en la misma dirección.

El impacto generó considerables daños en la parte trasera del JAC, mientras que la Toyota Sienna resultó con daños en el frente. Afortunadamente, el incidente no dejó

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Tras verificar la situación, se determinó que la conductora de la Toyota fue la responsable del accidente por no mantener la distancia adecuada con el vehículo que la precedía.

La zona fue despejada y el tráfico restablecido una vez retirados los vehículos involucrados en el percance. Ambas conductoras acordaron con sus respectivos ajustadores para resolver los daños materiales ocasionados.