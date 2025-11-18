Choque por alcance en Monclova: KIA 2026 colisiona con Chevrolet 2023

MONCLOVA, COAH.- Ni tener un carro modelo 2026 —sí, del año que viene— salvó a un conductor de protagonizar un clásico choque por alcance la mañana de este martes, cuando decidió que la distancia entre vehículos era opcional y terminó estampando su flamante KIA K3 contra una camioneta Chevrolet.

El percance ocurrió cerca de las 11:40 horas sobre la calle Valparaíso, cuando Néstor Antonio Esquivel Candía, al volante de su automóvil modelo 2026, no guardó la distancia necesaria y terminó frenando su carrera contra una Chevrolet modelo 2023 guiada por Roxana Patricia Ortiz Peña. Ambos buscaban incorporarse al bulevar Harold R. Pape desde la colonia Guadalupe, pero solo uno terminó aprendiendo la importancia del frenado a tiempo.

El impacto dejó los vehículos atravesados en plena calle, obstruyendo la circulación y obligando a más de un automovilista a preguntarse si el caos también venía incluido en la versión 2026 del KIA. Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron a la escena para elaborar el peritaje y determinar responsabilidades, mientras ambos involucrados solicitaron a sus ajustadores para llegar a un arreglo sobre los daños.

Debido a que las unidades siguieron bloqueando la vialidad, fueron trasladadas, junto con sus conductores, a la Comandancia Municipal, donde el responsable resolvería su situación legal.