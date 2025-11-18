Mujer pierde la vida tras chocar moto contra los arcos de Nadadores

NADADORES, COAH.- Una mujer de 35 años identificada como María Olga Rivera Echeverría perdió la vida la noche del lunes, luego de sufrir un fuerte accidente en motocicleta al estrellarse contra los arcos de la entrada al municipio de Nadadores.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrió sobre la carretera federal número 30, donde la joven, vecina de la colonia Deportiva en este mismo municipio, presuntamente perdió el control de su motocicleta y terminó impactándose contra la estructura de concreto de los arcos de "Bienvenidos a Nadadores".

En un inicio, las autoridades presumieron que María Olga había sido embestida por otro vehículo; sin embargo, tras las investigaciones correspondientes, se determinó que la motocicleta no presentaba huellas de choque con algún vehículo. Esta evidencia llevó a las autoridades a concluir que la mujer habría derrapado antes de impactarse de manera directa contra el concreto y salir disparada al pavimento.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Socorristas acudieron de inmediato al sitio y le brindaron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de emergencia a la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova. Minutos después de su ingreso, personal médico confirmó su fallecimiento a causa de las severas heridas provocadas por el impacto.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento del deceso y dar fe de los hechos. La motocicleta involucrada fue asegurada y llevada a un corralón, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.