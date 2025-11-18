Como escena de Destino Final: auto 'poseído' cruza la calle y choca camioneta.

El accidente, milagrosamente, solo dejó daños en ambos vehículos.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Como si se tratara de una escena arrancada de la película Destino Final, un automóvil estacionado decidió iniciar su marcha 'por arte de magia', cruzó la calle Cuauhtémoc y terminó estrellándose contra una camioneta parada al otro extremo, provocando la movilización de las autoridades la tarde de este martes.

¿Qué ocurrió?

El insólito accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas cerca del cruce con la calle Reforma de la colonia El Pueblo, donde comerciantes alertaron a la propietaria del vehículo afectado luego de presenciar cómo el Chevrolet Aveo 2021, color negro, comenzó a rodar solo, sin conductor y sin aviso previo, como si hubiera decidido tomar un pequeño paseo.

De acuerdo con el reporte, su dueño, Rubén Martínez Flores, había dejado el auto estacionado mientras bajaba a realizar un mandado. Sin embargo, en cuestión de segundos, el vehículo se desplazó en línea recta y atravesó la calle sin que nadie lo condujera, obstruyendo la vialidad y dejando boquiabiertos a quienes atestiguaron la escena digna de película.

El vehículo terminó impactándose contra una Chevrolet Captiva 2010, color blanco, propiedad de Claudia Zerr Moreno, la cual estaba correctamente estacionada y sin imaginar que recibiría semejante golpe del destino... o del Aveo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Afortunadamente, no pasaba ningún otro vehículo por el lugar, y no hubo personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales y un muy buen susto para los afectados.

Oficiales de la Policía Preventiva arribaron para abanderar el área, mientras elementos de Control de Accidentes dialogaban con ambas partes. Minutos más tarde, el dueño del Aveo solicitó la intervención de su ajustador para llegar a un acuerdo con la afectada.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a revisar siempre el freno de mano... especialmente si no quieren que su coche tenga vida propia.