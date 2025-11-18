Camioneta Plymouth Voyager termina fuera del camino en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El conductor de una camioneta Plymouth Voyager vivió un gran susto la madrugada de este martes, al terminar fuera del camino en un aparatoso incidente ocurrido sobre la calle Prolongación Industrial, a la altura del cruce con la avenida Industrial.

El accidente se registró alrededor de la medianoche, cuando Fernando Manzo Hernández, de 35 años, perdió el control de su vehículo mientras circulaba por la oscura carretera. Afortunadamente, logró evitar que su camioneta se volcara, quedando varado a un costado del camino y evitando caer en una zona de mayor riesgo.

El vehículo, una Plymouth Voyager gris modelo 2000, terminó con daños considerables, pero su conductor no reportó lesiones, gracias a la pronta reacción que evitó que el incidente fuera aún más grave. Automovilistas alertaron a las autoridades, generando la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Afortunadamente, la oscuridad del trayecto y el susto fueron los mayores daños en este incidente, sin que se registraran víctimas mayores. El vehículo fue remolcado a un corralón, y las autoridades comenzaron con las investigaciones pertinentes para esclarecer si hubo alguna otra causa que provocó la salida del camino.

Las autoridades locales se movilizaron rápidamente para atender el accidente y garantizar la seguridad en la zona. La reacción oportuna de los automovilistas que alertaron a los cuerpos de emergencia fue crucial para evitar consecuencias más graves. Se espera que las investigaciones arrojen más detalles sobre las causas del incidente.