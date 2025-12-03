Accidente entre Roberto García y María Olvera provoca caos vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque entre dos vehículos registrado en la avenida 3 y la calle Secundaria 3 de la colonia Obrera Su dejó cuantiosos daños materiales y una intensa congestión vial durante la tarde de ayer.

De acuerdo con las autoridades, el accidente involucró a un Nissan March modelo 2018, color blanco, con placas A192CUE, conducido por Roberto Mario García Sánchez, así como a un Toyota Acción modelo 2007, también blanco, con placas 72474 UCD, manejado por María Elena Olvera Ávila.

El impacto dejó ambas unidades con severos daños en la carrocería. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el siniestro provocó la movilización de elementos de Control de Accidentes, quienes desviaron vehículos y tomaron conocimiento del percance.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras que las unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de una grúa, restableciendo el flujo vehicular en la zona.