Accidente de vehículo IZZI en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un automóvil de la empresa de cable IZZI terminó con daños en un rin después de topar con el camellón del puente elevado del bulevar Harold R. Pape que cruza la calle Zaragoza, la madrugada de este miércoles.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando el conductor del vehículo, un Chevrolet Beat blanco, circulaba por el puente a exceso de velocidad. Al bajar por la pendiente del viaducto, perdió el control y golpeó el concreto del camellón, lo que ocasionó daños en el rin neumático delantero.

Afortunadamente, el conductor logró maniobrar el vehículo y evitar un accidente mayor. Tras el golpe, pudo detenerse sin mayores consecuencias.

El conductor, identificado como Allán García, originario de la colonia Fraccionamiento Carranza, se encontraba al volante del vehículo perteneciente a la empresa IZZI. Tras el percance, se reportaron únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el correspondiente peritaje, estableciendo que el exceso de velocidad fue el factor principal en este accidente.