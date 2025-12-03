Incendio en panteón Guadalupe de Monclova moviliza a bomberos

MONCLOVA, COAH.— Un voraz incendio registrado la noche de ayer dentro del panteón Guadalupe generó una intensa movilización por parte del Cuerpo de Bomberos y elementos de Seguridad Pública, luego de que los vecinos de las colonias Independencia y Bellavista alertaran sobre las enormes llamaradas y el espeso humo que salían del camposanto.

Los primeros reportes se registraron alrededor de las calles Francisco Villa y Azteca, donde los residentes observaron un resplandor inusual proveniente del interior del panteón. Alarmados por el crecimiento de las llamas, realizaron inmediatamente el llamado de emergencia, lo que desató la rápida respuesta de los cuerpos de rescate.

A la llegada de las unidades, los bomberos solicitaron el cierre inmediato de las calles aledañas para llevar a cabo las maniobras de sofocación con mayor seguridad. Por ello, elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona e impidieron el paso tanto a peatones como a vehículos. Esto permitió que los bomberos ingresaran con el equipo necesario para controlar el incendio, el cual avanzaba entre la maleza seca y algunos montículos de desechos dentro del panteón.

Las labores de control se extendieron por varios minutos debido a la intensidad del fuego, que alcanzó varios metros de altura. Esto generó preocupación entre los habitantes cercanos, quienes temían que las llamas se extendieran hacia viviendas u otras estructuras cercanas. Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado antes de que causara daños mayores.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y las autoridades investigan las posibles causas del incendio, sin descartar que haya sido provocado. Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier indicio de humo en zonas baldías o espacios públicos para evitar situaciones de riesgo como la ocurrida en el panteón Guadalupe.

La zona quedó bajo vigilancia mientras se realizaban los trabajos finales de enfriamiento y revisión del área afectada.