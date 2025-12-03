Riña en Monclova: dos hombres arrestados tras pelea en El Campanario

MONCLOVA, COAH.- Una violenta riña registrada durante la madrugada de ayer en la colonia El Campanario dejó como resultado la detención de dos hombres, luego de que vecinos reportaran un altercado que se salió de control tras un convivio familiar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada en la colonia El Campanario

Los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas, en la calle Del Relicario esquina con San Marcos, donde varias patrullas de Seguridad Pública arribaron tras recibir el reporte de una pelea en plena vía pública.

Al llegar, los oficiales fueron recibidos con gritos, insultos y agresiones verbales por parte de varios participantes, quienes al notar la presencia policial corrieron a esconderse dentro de sus viviendas.

Sin embargo, Raúl Pérez y Luis Alberto continuaron alterando el orden y enfrentando a los uniformados, motivo por el cual fueron sometidos, esposados y trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno.

De acuerdo con los primeros reportes, la riña se originó tras un convivio que llevaba varias horas y donde el consumo de alcohol derivó en una discusión entre los asistentes.

Lo que comenzó como un intercambio de palabras rápidamente subió de tono, hasta que comenzaron a lanzarse botellas y a golpearse, lo que alarmó a los vecinos y los llevó a solicitar la presencia de las autoridades.

La intervención policial logró restablecer el orden en la zona, mientras que el resto de los involucrados evitó ser detenido al refugiarse en sus domicilios.