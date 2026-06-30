Choque múltiple en Monclova: tres vehículos dañados

MONCLOVA, COAH.- Una presunta falla mecánica, combinada con el exceso de velocidad, provocó un choque múltiple la tarde de este martes sobre el bulevar Pape, a la altura de una agencia automotriz ubicada en la colonia Rinconada Santa Mónica. El accidente dejó tres vehículos con daños materiales de consideración, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió minutos antes de las 16:30 horas, cuando una camioneta Honda Odyssey color vino circulaba por esa vialidad. Su conductor, una persona con discapacidad que presenta la amputación de una pierna y que habitualmente maneja su vehículo, perdió el control de la unidad, de acuerdo con la información recabada por las autoridades.

Las primeras investigaciones establecieron que una presunta falla mecánica hizo que la camioneta se desviara hacia el costado derecho de la circulación e impactara un automóvil Mazda de procedencia extranjera, propiedad de Carlos, mecánico de la agencia automotriz.

Tras el impacto, el Mazda fue proyectado varios metros hacia el frente hasta chocar contra un automóvil Kia que permanecía estacionado y pertenece a una empleada del área de siniestros del mismo establecimiento.

Las tres unidades involucradas resultaron con daños materiales de consideración, lo que generó pérdidas económicas por varios miles de pesos.

A pesar de la magnitud del accidente, no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para el traslado de heridos.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, agilizar la circulación y deslindar responsabilidades.

Tras las primeras diligencias, la autoridad determinó que el exceso de velocidad, sumado a una presunta falla mecánica en la camioneta, fueron los factores que originaron la carambola.