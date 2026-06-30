Mujer provoca accidente en Monclova al ignorar semáforo

MONCLOVA COAH.- La presunta omisión de un semáforo en rojo provocó un choque entre dos vehículos la tarde de este martes en el cruce del bulevar Juárez y la calle Matamoros, en la colonia El Pueblo. El accidente dejó únicamente daños materiales y movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El percance ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Mónica Alejandra Alvizo conducía un automóvil Ford Focus gris sobre la calle Matamoros con dirección al sur.

Al llegar a la intersección, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo e ingresó al bulevar Juárez sin contar con el derecho de paso.

Como consecuencia, una camioneta Toyota Sienna blanca, conducida por Ariadne Magaly Villarreal, que circulaba con preferencia sobre el bulevar Juárez, impactó al Ford Focus, ocasionando daños de consideración en ambas unidades.

Tras el impacto, testigos solicitaron el apoyo del sistema de emergencias, por lo que paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio.

Los socorristas valoraron a los ocupantes de ambos vehículos y determinaron que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado a un hospital, por lo que el incidente quedó únicamente en pérdidas materiales.

Peritos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el levantamiento de evidencias y elaboraron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente.

De manera preliminar, las autoridades señalaron como presunta responsable a la conductora del Ford Focus por no respetar la señal luminosa. El caso quedó sujeto al procedimiento legal correspondiente para determinar oficialmente las responsabilidades y definir la reparación de los daños.