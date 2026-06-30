Se da ´chapuzón´ en tinaco ajeno

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía la búsqueda de un presunto ladrón terminó con una escena poco común para los elementos de la Policía Municipal, quienes localizaron a un hombre escondido dentro de un tinaco de agua, donde aparentemente decidió darse un improvisado "baño tipo sauna" para evitar ser descubierto.

Los hechos se registraron la noche del lunes en el cruce de las calles Ricardo Ortiz y Francisco I. Madero, en la colonia Veteranos de la Revolución, al oriente de Monclova, luego de que vecinos reportaran al sistema de emergencias la presencia de un desconocido sobre la azotea de un domicilio.

Tras recibir el reporte, varias unidades de la Policía Municipal acudieron al lugar y comenzaron la búsqueda del presunto intruso. Aunque en un principio recorrieron el techo de la vivienda sin resultados, todo cambió cuando un extraño ruido proveniente de un tinaco despertó las sospechas de los uniformados.

Al revisar el depósito de agua descubrieron al hombre completamente oculto en su interior, intentando pasar desapercibido mientras se refrescaba dentro del tinaco, vistiendo una playera de la Selección Mexicana. Al parecer, el improvisado escondite también le sirvió para mitigar el intenso calor... aunque no para escapar de la ley.

Los oficiales ordenaron al sujeto salir del agua y, una vez que terminó de escurrirse, procedieron con su aseguramiento para evitar que volviera a intentar escapar.

El individuo fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa, mientras las autoridades investigan cómo logró ingresar a la propiedad.

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales, la inusual forma de esconderse del sospechoso terminó convirtiéndose en una de esas escenas que difícilmente olvidarán tanto los vecinos como los policías que atendieron el reporte.