Falsa alarma de incendio moviliza a Bomberos en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un reporte sobre un supuesto incendio en un domicilio de la colonia Bellavista movilizó la tarde del martes a corporaciones de rescate y de seguridad pública, aunque al llegar al lugar se confirmó que se trataba de una falsa alarma.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera, personal de Protección Civil y autoridades de seguridad acudieron a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Guerrero y Francisco de Luna, tras recibir el aviso de una presunta emergencia.

A su llegada, los rescatistas realizaron una inspección en la vivienda para verificar el reporte y descartar cualquier situación de riesgo.

Después de revisar el inmueble, las autoridades determinaron que no existía incendio ni otra condición que representara peligro para los habitantes del sector, por lo que la movilización concluyó sin incidentes.

Las unidades de emergencia se retiraron del lugar una vez confirmada la inexistencia del siniestro, restableciéndose la normalidad en la zona.