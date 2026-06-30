Aseguran arsenal en cateo en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Un importante aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, un chaleco táctico y una bolsa con hierba con características similares a la marihuana fue realizado durante un cateo encabezado por elementos de la Policía Municipal del Mando Coordinado de Castaños, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, en un domicilio de la colonia Independencia Sur.

La diligencia se efectuó en una vivienda ubicada sobre la calle Licenciado José López Portillo número 422, donde las autoridades cumplimentaron una orden de cateo expedida por un Juez como parte de una investigación en curso.

Durante la inspección, las corporaciones localizaron y aseguraron diversos indicios, entre ellos varios revólveres, armas largas de aparente fabricación industrial y artesanal, una réplica de subametralladora, piezas de un rifle, cartuchos útiles de diferentes calibres, un chaleco táctico con un parche de la bandera de México y una bolsa de plástico que contenía material vegetal con características similares a la marihuana.

Entre los objetos asegurados sobresale un arma larga equipada con mira telescópica, además de varias armas presuntamente modificadas de forma artesanal, cartuchos de distintos calibres y componentes de armamento. El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades.

Una vez concluida la diligencia, todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para establecer el origen del armamento, la posible relación con otros hechos delictivos y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante el operativo ni han revelado mayores detalles de la carpeta de investigación.