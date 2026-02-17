Choque por alcance en Monclova: daños materiales menores

MONCLOVA, COAH.- Daños materiales menores y movilización preventiva de autoridades fue el saldo de un choque por alcance registrado la mañana de este martes en calles de la colonia Guadalupe, donde por fortuna no hubo personas lesionadas y los involucrados lograron llegar a un acuerdo.

El percance fue reportado minutos antes de las 12 del mediodía sobre la calle Durango, entre las calles Buenos Aires y Barranquilla, luego que el conductor de un automóvil Buick Century color gris solicitó el apoyo de la Policía Municipal tras ser impactado por alcance.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, el responsable fue el conductor de un Ford Focus color negro, quien presuntamente no guardó la distancia reglamentaria mientras circulaba por la vialidad y terminó golpeando la parte trasera del Century.

El impacto fue leve, pero suficiente para dejar daños visibles en ambas unidades, lo que generó el reporte a las autoridades para efectos de deslinde de responsabilidades. Oficiales del departamento del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, asegurar el área y dialogar con los conductores involucrados.

Tras la intervención, ambas partes optaron por llegar a un arreglo directo para la reparación de los daños, por lo que desistieron de proceder de manera formal, al tratarse de afectaciones mínimas.

El incidente no pasó a mayores, aunque sí provocó la clásica pausa vial de mediodía que recuerda que pegar de más el acelerador —y olvidar la distancia— siempre sale más caro que frenar a tiempo.